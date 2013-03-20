Украинские теннисистки зачехлили ракетки в Майами

Как передает корреспондент УНИАН, Э.Свитолина проиграла еще на стадии квалификационного турнира. В решающем раунде предварительных соревнований она встречалась с венгерской спортсменкой Мелиндой Цинк. В матче, который продолжался более полутора часов, украинка сумела навязать сопернице равную борьбу в первом сете, но проиграла на тай-брейке. Во второй партии преимущество венгерки уже было неоспоримым – 6:7, 4:6.

В свою очередь Л.Цуренко в первом круге проиграла спортсменке из Тайваня Се Шувэй со счетом 4:6. А во втором украинка на равных сражалась до той-брейка, который проиграла в затяжной борьбе – 15:17. Таким образом, общий счет матча – 4:6, 6:7. Между тем на счету украинки есть несколько выигранных геймов на подаче соперницы. Так, в первом сете она вела в счете 4:2, после чего проиграла четыре гейма подряд, а во втором, при счете 5:4 подавала и была близка к тому, чтобы сравнять счет по партиям.

Как сообщал УНИАН, на турнире в Майами сыграет еще один представитель Украины в мужском одиночном разряде Александр Долгополов. На правах сеянного игрока он пропускает первый круг соревнований и начнет борьбу со второго раунда.