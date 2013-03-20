Матч Динамо - Шахтер состоится 7 апреля

В первом из них 7 апреля состоится матч «Динамо» - «Шахтер».

Как сообщили УНИАН в дирекции Премьер-лиги, установлена только дата игры, а время начала матча – прерогатива клуба, который является хозяином предстоящей игры. В киевском «Динамо» решили, что игра на НСК «Олимпийский» начнется в 19.30.

Матч «Днепр» - «Шахтер» состоится 21 апреля (25-й тур). Он начнется также в 19.30.

Как сообщал УНИАН, на данный момент киевское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего «Шахтера» на 16 очков. Днепропетровский «Днепр» идет на четвертом месте, но имеет столько же очков, как и «Динамо».