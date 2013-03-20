Шева решил податься в тренеры

Лучший футболист в истории независимой Украины Андрей Шевченко с 1 апреля начнет обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины, по итогам которого он должен получить тренерский диплом.

Как сообщает футбольный портал football.ua, скоро начнется первая сессия нового курса Центра лицензирования. По результатам вступительных собеседований определился список соискателей тренерской лицензии А+В, и среди них есть имя А.Шевченко. Заслуженный мастер спорта Украины и обладатель Золотого мяча начнет обучение вместе со всеми – 1 апреля.

Кроме него, аттестацию на обучение прошел еще 21 футбольный специалист. Однокурсниками Андрея Шевченко станут Андрей Анненков, Алексей Антюхин, Сергей Беженар, Юрий Беличенко, Олег Венглинский, Олег Гарас, Андрей Гузенко, Андрей Демченко, Вадим Добижа, Дмитрий Есин, Вячеслав Кернозенко, Ярослав Комзюк, Евгений Котов, Сергей Леженцев, Владимир Пархоменко, Олег Пестряков, Виталий Рудницкий, Константин Сахаров, Сергей Собецкий, Максим Тищенко и Виктор Уляницкий.