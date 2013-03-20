Азаров раскритиковал руководство Львова за стадион
Премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал руководство Львова и Львовский области за неэффективное использование стадионного комплекса, построенного в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.
«Мне обидно за львовское руководство и города, и области, которое получило от государства в подарок такой современнейший комплекс и не может им по-хозяйски распорядиться», - сказал он.
Н.Азаров также сообщил, что «уже дал поручение месяц назад вице-премьеру Грищенко, который курирует эти вопросы, продумать, как мы можем загрузить этот прекрасный комплекс».
«Это замечательный комплекс, и я не сомневаюсь, что он будет загружен и будет использоваться», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по оценке вице-премьер-министра Бориса Колесникова, Украина потратила на все аэропорты, дороги, скоростные поезда и стадионы в общей сложности 4,2 млрд долларов. В эту сумму вошла реконструкция стадионов в Киеве и Львове.