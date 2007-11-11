Танцы на снегу: Динамо обыграло Шахтер

На заснеженном поле стадиона им.Лобановского в непростой борьбе киевское Динамо одолело донецкий Шахтер со счетом 2:1. Матч был под угрозой срыва, но датский арбитр матча Ларссен принял решение проводить поединок. Несмотря на сложные погодные условия извечные соперники продемонстрировали волю к победе, а немногочисленные болельщики горячую поддержку своих клубов. Первую победу одержал Олег Лужный на посту главного тренера бело-синих. Киевляне набирают 33 очка и возвращаются на третью строку турнирной таблицы.

Сегодня же харьковский Металлист уверенно одолел новичка "вышки" Нефтяник со счетом 2:0.

Матч Заря - Ворскла был отменен из-за погоды. Полтавчане не смогли вовремя добраться до Луганска, где должна была состояться игра.

Чемпионат Украины по футболу. 16 тур

Динамо - Шахтер 2:1

Голы: Бангура 44, 52 - Жадсон 47 (пен)

Нефтяник - Металлист 0:2

Голы: Слюсар 43, Антонов 85