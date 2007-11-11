Танцы на снегу: Динамо обыграло Шахтер
19:52, 11 ноября 2007Спорт
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Результаты 16 тура
|Фото УНИАН
Сегодня же харьковский Металлист уверенно одолел новичка "вышки" Нефтяник со счетом 2:0.
Матч Заря - Ворскла был отменен из-за погоды. Полтавчане не смогли вовремя добраться до Луганска, где должна была состояться игра.
Чемпионат Украины по футболу. 16 тур
Динамо - Шахтер 2:1
Голы: Бангура 44, 52 - Жадсон 47 (пен)
Нефтяник - Металлист 0:2
Голы: Слюсар 43, Антонов 85
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