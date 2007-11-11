Непогода вмешалась в Чемпионат Украины по футболу

Матч "Заря"(Луганск) - "Ворскла" (Полтава) отменен из-за погоды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК "Ворскла", в силу различных обстоятельств, главным образом связанных с нестабильными метеоусловиями, царящими практически по всей территории Украины, полтавская "Ворскла" не смогла вылететь чартерным авиарейсом сначала из полтавского аэропорта, а потом и с харьковского в Луганск, где сегодня должен был состояться футбольный матч двух команд.

"Главная причина - посадочная полоса в аэропорту Луганска, по утверждению местных диспетчеров, не готова к приему авиарейсов при неблагоприятных погодных условиях. В связи с этим было принято форс-мажорное решение ехать, пусть даже с опозданием, в Луганск на клубном автобусе, который ожидал команду у входа в харьковский международный аэропорт. Возможен был вариант переноса поединка на более позднее время, если бы ФК "Заря" согласилась с данными условиями. В течении часа, пока официальная делегация "Ворсклы" находилась на пути в Луганск, из пукнта назначения поступило сообщение о том, что игроки "Зари" категорически против выходить на поле с несколько часовым опозданием или задержкой. После этого автобус с игроками и тренерами "Ворсклы" вынужден был развернуться в направлении Полтавы", - сообщил представитель пресс-службы ФК "Ворскла".