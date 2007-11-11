Матч Интер - Лацио перенесен из-за убийства болельщика

Матч чемпионата Италии по футболу между "Интером" и "Лацио" перенесен на неопределенное время из-за убийства болельщика, а все остальные игры начнутся с 10-минутным опозданием, сообщила итальянская федерация футбола.

В воскресенье утром 26-летний поклонник клуба "Лацио" погиб во время стычки болельщиков "Лацио" и "Ювентуса". Этот инцидент произошел недалеко от города Ареццо на площадке перед автогрилем, где случайно встретились фанаты "Лацио", направлявшиеся в Милан на матч своего клуба с "Интером", и "Ювентуса", ехавшие в Перуджу. По свидетельствам очевидцев, молодого человека убил выстрелом из пистолета полицейский, пытавшийся остановить потасовку болельщиков.

Весть об убийстве футбольного фаната моментально облетела Италию. Как сообщают итальянские СМИ, в городе Бергамо, где намечен матч "Аталанты" с "Миланом", начались столкновения с полицией.

РИА Новости