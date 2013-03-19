Автобус с футбольными фанатами перевернулся в Польше: двое погибших

Об этом сообщает РИА Новости. Два человека погибли, около 30 ранены, говорится в сообщении полиции города Влоцлавек, рядом с которым произошло ДТП.

Болельщики возвращались в родной Гданьск после матча "Лехии"с командой "Пяст Гливице"на юге страны. Рано утром по невыясненным причинам автобус съехал в придорожную канаву и перевернулся.

Среди раненых 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Из-за аварии движение на трассе было на некоторое время ограничено, в районе ДТП возникла пробка.