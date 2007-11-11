Зенит - чемпион!

Петербургский "Зенит" впервые стал чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как футболисты из города на Неве в матче заключительного, 30-го тура чемпионата страны выиграли сегодня в гостях у подмосковного "Сатурна" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 15-й минуте чешский легионер Радек Ширл. В другом матче московский "Спартак" выиграл у столичного "Динамо" - 2:1, но стал серебряным призером. В турнирной таблице петербуржцы опередили москвичей на два очка. К первым золотым медалям чемпионата России питерский клуб привел возглавивший в середине прошлого сезона клуб украинца Анатолия Тимощука голландский наставник Дик Адвокат.

Эхо Москвы