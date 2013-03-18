"Металлист" вышел на второе место в чемпионате страны
23:02, 18 марта 2013Спорт
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Завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Харьковский "Металлист" обыграл в домашнем матче ужгородскую "Говерлу" 1:0 (Шавьер 69).
Набрав 45 очков, харьковчане вышли на второе место и опережают киевское "Динамо" и "Днепр" на одно очко.
Впереди "Шахтер" - 60 очков.
В 22-м туре сыграют:
29 марта
Ворскла (20) - Заря (28)
30 марта
Говерла (11) - Ильичевец (20)
Металлург Д (27) - Металлург З (4)
Арсенал К (23) - Таврия (27)
Карпаты (23) - Шахтер (60)
31 марта
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Черноморец (36) - Динамо (44)
Волынь (23) - Днепр (44)
Кривбасс (28) - Металлист (45)
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