"Металлист" вышел на второе место в чемпионате страны

Завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Харьковский "Металлист" обыграл в домашнем матче ужгородскую "Говерлу" 1:0 (Шавьер 69). Набрав 45 очков, харьковчане вышли на второе место и опережают киевское "Динамо" и "Днепр" на одно очко. Впереди "Шахтер" - 60 очков. В 22-м туре сыграют: 29 марта Ворскла (20) - Заря (28) 30 марта Говерла (11) - Ильичевец (20) Металлург Д (27) - Металлург З (4) Арсенал К (23) - Таврия (27) Карпаты (23) - Шахтер (60) 31 марта По теме: Матч «Динамо» - «Черноморец» перенесли Черноморец (36) - Динамо (44) Волынь (23) - Днепр (44) Кривбасс (28) - Металлист (45)

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