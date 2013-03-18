"Металлист" вышел на второе место в чемпионате страны

23:02, 18 марта 2013
Спорт
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Завершился 21-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Харьковский "Металлист" обыграл в домашнем матче ужгородскую "Говерлу" 1:0 (Шавьер 69).

Набрав 45 очков, харьковчане вышли на второе место и опережают киевское "Динамо" и "Днепр" на одно очко.

Впереди "Шахтер" - 60 очков.

В 22-м туре сыграют:

29 марта

Ворскла (20) - Заря (28)

30 марта

Говерла (11) - Ильичевец (20) 

Металлург Д (27) - Металлург З (4)

Арсенал К (23) - Таврия (27)

Карпаты (23) - Шахтер (60)

31 марта

По теме: Матч «Динамо» - «Черноморец» перенесли

Черноморец (36) - Динамо (44)

Волынь (23) - Днепр (44)

Кривбасс (28) - Металлист (45)

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