Украинские фигуристы завоевали две лицензии на Олимпиаду-2014

20:52, 18 марта 2013
Спорт
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Сборная Украины по итогам завершившегося накануне в Канаде чемпионата мира по фигурному катанию завоевала две лицензии на Олимпиаду-2014 в Сочи.

Зимние Олимпийские игры-2014 пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года / Фото: charivne.info

Как передает корреспондент УНИАН, изначально у нашей команды не было никаких шансов в соревнованиях спортивных пар, где украинцы не попали даже в число участников чемпионата мира. В ходе самого чемпионата потерял шансы на поездку на Игры Яков Годорожа в мужском одиночном катании. Таким образом, в Сочи команда будет представлена одной фигуристкой и одним танцевальным дуэтом.

Якова Годорожу чуть больше двух баллов отделили от занявшего 23-е место эстонца Виктора Романенкова. Разрыв, по меркам фигурного катания, мизерный. Но в данном случае он стал настоящей пропастью для украинского фигуриста.

Что касается танцевального дуэта Шивон Хикин Кенеди – Дмитрий Дунь, то они уверенно прошли олимпийскую квалификацию, заняв 14-е место. Также завоевала одну лицензию для Украины Наталья Попова, занявшая в своем турнире 15-е место.

Как сообщал УНИАН, зимние Олимпийские игры-2014 состоятся с 7 го 23 февраля 2014 года в российском городе Сочи.

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