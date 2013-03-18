Украинские фигуристы завоевали две лицензии на Олимпиаду-2014

Как передает корреспондент УНИАН, изначально у нашей команды не было никаких шансов в соревнованиях спортивных пар, где украинцы не попали даже в число участников чемпионата мира. В ходе самого чемпионата потерял шансы на поездку на Игры Яков Годорожа в мужском одиночном катании. Таким образом, в Сочи команда будет представлена одной фигуристкой и одним танцевальным дуэтом.

Якова Годорожу чуть больше двух баллов отделили от занявшего 23-е место эстонца Виктора Романенкова. Разрыв, по меркам фигурного катания, мизерный. Но в данном случае он стал настоящей пропастью для украинского фигуриста.

Что касается танцевального дуэта Шивон Хикин Кенеди – Дмитрий Дунь, то они уверенно прошли олимпийскую квалификацию, заняв 14-е место. Также завоевала одну лицензию для Украины Наталья Попова, занявшая в своем турнире 15-е место.

Как сообщал УНИАН, зимние Олимпийские игры-2014 состоятся с 7 го 23 февраля 2014 года в российском городе Сочи.