Лидер сборной Израиля может не сыграть против россиян

Лидер сборной Израиля Йосси Бенаюн получил травму в матче "Ливерпуля" с "Фулхэмом" и, скорее всего, не сыграет против россиян в отборочном матче Евро-2008.

Для почти стопроцентного попадания в финальную часть турнира, подопечным Гуса Хиддинка надо обыграть на выезде израильтян. В противном случае туда собираются отправиться англичане.

В поединке с "Коттеджерами" Бенаюн, находящийся в отличной форме, получил травму паха. Сегодня игроку проведут полное обследование и если рентген подтвердит первоначальный диагноз, то клуб не отпустит Йосси в сборную.

"Очень, очень сомнительно, что он отправится в расположение сборной" - заявил наставник "Ливерпуля" Рафа Бенитес.

Football.ua