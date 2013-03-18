Тренеры объявили состав украинской сборной на ЧЕ по вольной борьбе

Как передает корреспондент УНИАН, в составе борцов вольного стиля в столицу Грузии отправятся Юрий Леднев (55 кг), Николай Айвазян (60), Андрей Квятковский (66), Гия Чихладзе (74), Ибрагим Алдатов (84), Павел Олейник (96) и Ален Засеев (120 кг).

В женской команде представлены Мария Ливач (48 кг), Юлия Благиня (51), Ирина Гусяк (55), Татьяна Лавренчук (59), Анна Василенко (63), Алина Стадник (67) и Екатерина Бурмистрова (72 кг).

Как сообщал УНИАН, 14 марта был объявлен состав национальной сборной по греко-римской борьбе, который примет участие в этом же турнире в Тбилиси.