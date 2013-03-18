Тренеры объявили состав украинской сборной на ЧЕ по вольной борьбе
18:56, 18 марта 2013Спорт
1348
Сегодня тренерский штаб сборной Украины по борьбе объявил состав мужской команды «вольников» и женской части сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 24 марта в Тбилиси.
Определен состав сборной Украины по вольной борьбе / Фото: ua.championat.com
Как передает корреспондент УНИАН, в составе борцов вольного стиля в столицу Грузии отправятся Юрий Леднев (55 кг), Николай Айвазян (60), Андрей Квятковский (66), Гия Чихладзе (74), Ибрагим Алдатов (84), Павел Олейник (96) и Ален Засеев (120 кг).
В женской команде представлены Мария Ливач (48 кг), Юлия Благиня (51), Ирина Гусяк (55), Татьяна Лавренчук (59), Анна Василенко (63), Алина Стадник (67) и Екатерина Бурмистрова (72 кг).
Как сообщал УНИАН, 14 марта был объявлен состав национальной сборной по греко-римской борьбе, который примет участие в этом же турнире в Тбилиси.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter