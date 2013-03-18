Матч «Динамо» - «Черноморец» перенесли

Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

«В первую очередь, я бы хотел выразить благодарность донецкому «Металлургу», ужгородской «Говерле» и одесскому «Черноморцу», которые пошли нам навстречу и согласились перенести свои матчи с воскресенья на суботу, - отметил А.Денисов. – Мы знали, что клубам это было сделать непросто, но они показали себя настоящими партнерами. Клубы пошли навстречу нашей просьбе. Из «Динамо» к ним никто не обращался. Перенос матчей «Металлурга» и «Говерлы» состоялся благодаря усилиям ФФУ, Премьер-лиги и телеканала «Футбол». Мы действовали исключительно в интересах национальной сборной Украины, которой предстоят ключевые матчи, и нагнетание обстановки некоторыми "товарищами" вокруг переноса игры «Черноморец» - «Динамо» могло навредить нашей сборной. Так что могу всех поздравить: ФФУ, Премьер-лига и телеканал «Футбол» сообща сработали на отлично.

Как сообщалось, скандал вокруг матча «Динамо» - «Черноморец» возник несколько дней назад. Тренерскому штабу киевлян во главе с Олегом Блохиным не понравилось то, что после игр национальных сборных, которые состоятся 26 марта, у его подопечных будет меньше времени на восстановление и подготовку к следующему матчу, чем у конкурентов в борьбе за второе место в чемпионате – «Днепра» и «Металлиста». Игры днепропетровского и харьковского клубов изначально были запланированы на 31 марта, в то время как игра киевлян – на 30 марта.

В то же время, возникли сложности с логистикой и организацией трансляций у телеканала «Футбол» - официального вещателя Премьер-лиги.

Вопрос переноса матча на несколько дней стал поводом для острых дискуссий между руководством «Динамо» и телеканала «Футбол». Обе стороны обвиняли друг друга в нежелании идти на компромиссы.