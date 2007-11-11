”Ливерпуль” забил два гола на последних минутах матча

В субботу стартовал 13-го тур Премьер-лиги. "Вест Хэм" одержал самую крупную свою победу в текущем сезоне, разгромив на "Прайд Парк" "Дерби" со счётом 0:5.

Счёт был открыт в конце первого тайма - гол забил Ли Бойер. А после перерыва на ворота хозяев обрушился целый град голов - забивали Мэттью Этерингтон, Эдди Льюис - автогол, вновь Бойер и, наконец, Нолберто Солано.

К моменту начала этого матча "бараны" не могли поразить ворота соперников на протяжении четырёх игр, и в поединке с "молотобойцами" они были так же беспомощны в атаке, как и в обороне. Единственный шанс забить гол представился Кенни Миллеру, однако он пробил мимо.

Джеймс Милнер стал героем "Ньюкасл", сравняв счёт во встрече с "Сандерлендом" и продлив таким образом выездную беспроигрышную серию "сорок" против "чёрных котов", длящуюся уже 27 лет.

Вперёд хозяев вывел Дэнни Хиггингботэм спустя семь минут после начала второго тайма. Однако на 65-й минуте Милнер послал мяч в крестовину ворот Крэйга Гордона, откуда снаряд и залетел в ворота.

За восемь минут до окончания встречи хозяева могли добыть победу, однако после удара Майкла Чопра головой мяч угодил в перекладину.

Два гола, забитые за последние девять минут матча, принесли "Ливерпулю" победу над "Фулхэмом".

"Дачники" самоотверженно сражались на "Энфилд Роуд", и казалось, что они сумеют увезти в Лондон одно очко, однако вышедший на замену Андрею Воронину (который не смог осуществить свое заветное желание)Фернандо Торрес переломил ход встречи.

Испанский нападающий открыл счёт на 81-й минуте, а четыре минуты спустя Стивен Джеррард реализовал пенальти, назначенный за фол против Питера Крауча.

Таким образом "красные" добились важной победы, выйдя на четвертую строчку в турнирной таблице. Правда, в эту ситуацию может вмешаться "Челси", который сегодня играет против "Эвертона".

По материалам официального сайта ФК "Челси"