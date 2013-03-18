В Крыму пропали трое футболистов из Африки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, Евпаторийский горотдел милиции разыскивает иностранных граждан, которые 14 марта в период с 12 до 17 часов вышли из здания гостиницы.

"До сегодняшнего момента их местонахождение неизвестно", - говорится в пресс-релизе.

Приметы пропавших футболистов: Бамба Мамаду 1992 года рождения, рост 1,67 м, темнокожий, глаза черного цвета, прическа "дреды", был одет в футболку коричневого цвета, шорты темного цвета, на ногах сандалии черного цвета;

Куа Роджер Ибрагим 1993 года рождения, рост 1,63 м, темнокожий, глаза черного цвета, был одет в джинсы синего цвета, футболку черного цвета, на ногах сандалии черного цвета;

Бамба Абубакр 1992 года рождения, рост 1,69 м, темнокожий, волосы черного цвета, стрижка короткая, глаза черного цвета, был одет в футболку и шорты.

Парни разговаривают только на французском языке.

Телефоны для связи: (06569) 49302, 0508759980, 0668386617 или 102.