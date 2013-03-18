Украинцы выиграли три медали на турнире по бадминтону в Румынии

В румынской Тимишоаре завершился турнир по бадминтону International Series, на котором представители сборной Украины сумели завоевать три награды.

Как передает корреспондент УНИАН, в женских парных состязаниях второе место завоевали Наталия Войцех и Елизавета Жаркая. В финале украинки уступили российской паре Ирина Хлебко – Ксения Поликарпова – 18:21, 21:23.

Елизавета Жаркая выиграла бронзовую награду в миксте, где ее партнером был Виталий Конов. Они в полуфинале уступили корейцам Сол Ку Чом и Хе Рин Ким – 19:21, 21:23.

В свою очередь, Виталий Конов стал третьим в мужском одиночном разряде. Здесь он в полуфинале уступил японскому спортсмену Такуто Иное – 20:22, 19:21.

Турнир в Тимишоаре стал первым в 2013 году в International Series.