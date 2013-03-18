Украинские метатели завоевали две медали на Кубке Европы

Украинская метательница копья Вера Ребрик завоевала серебряную медаль. 24-летняя украинка пропустила вперед лишь россиянку Марию Абакумову. Результат украинки - 63,42 м, тогда как Абакумова метнула снаряд гораздо дальше - 69,34 м, сообщает Зеркало недели.

Также медальным оказался Кубок Европы для украинца Андрея Семенова: он получил "бронзу" в толкании ядра. Результат Семенова - 19,55 м (победил испанец Борха Вивас - 20,00 м, второе место у Георгия Иванова из Болгарии -19,68 м).

Как сообщал УНИАН, вчера в испанском Кастельоне на зимнем Кубке Европы по метаниям завершились соревнования среди юниоров, где не было равных команде Украины.