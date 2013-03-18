Украинские метатели завоевали две медали на Кубке Европы
10:29, 18 марта 2013Спорт
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В испанском Кастельоне состоялся зимний Кубок Европы по метаниям - соревнования, в котором соревнуются в метании копья, молота и диска, а также в толкании ядра.
Вера Ребрик завоевала "серебро" Кубка Европы
Украинская метательница копья Вера Ребрик завоевала серебряную медаль. 24-летняя украинка пропустила вперед лишь россиянку Марию Абакумову. Результат украинки - 63,42 м, тогда как Абакумова метнула снаряд гораздо дальше - 69,34 м, сообщает Зеркало недели.
Также медальным оказался Кубок Европы для украинца Андрея Семенова: он получил "бронзу" в толкании ядра. Результат Семенова - 19,55 м (победил испанец Борха Вивас - 20,00 м, второе место у Георгия Иванова из Болгарии -19,68 м).
Как сообщал УНИАН, вчера в испанском Кастельоне на зимнем Кубке Европы по метаниям завершились соревнования среди юниоров, где не было равных команде Украины.
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