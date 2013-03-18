Очередной тур украинской Суперлиги завершился поражением лидеров

Очередной тур чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги завершился поражением обоих лидеров турнира - киевского «Будивельника» и мариупольского «Азовмаша».

Как передает корреспондент УНИАН, столичный клуб в воскресенье играл в Днепропетровске против «Днепра», занимающего 11-е место в таблице из 14 команд. Несмотря на внешне кажущийся рядовой выезд, матч получился для столичного гранда крайне тяжелым и завершился неожиданным поражением с разницей в 7 очков - 74:81.

На протяжении первой половины игры на площадке шла примерно равная борьба, в которой «Днепр» по итогам 20 минут игрового времени получил символическое преимущество в 1 очко. А после большого перерыва ситуация поменялась. «Днепр» чаще и успешнее атаковал кольцо соперника и каждую из двух оставшихся четвертей выиграл с разницей «+3».

Впрочем, преимущество «строителей» в турнирной таблице сейчас настолько велико, что столичный клуб мог позволить себе эту осечку. Тем более, что главный оппонент киевлян - мариупольский «Азовмаш» - также свой матч проиграл. В Кривом Роге мариупольцы не смогли сломить сопротивление «Кривбассбаскета» - 82:91.

Другие матчи дня принесли такие результаты: «Говерла» - «Николаев» - 74:68, «Ферро-ЗНТУ» - «Одесса» - 108:87, «Галичина» - «Донецк» - 81:83, «Днепр-АЗОТ» - «Киев» - 71:75.

Как сообщал УНИАН, регулярный чемпионат Украины по баскетболу среди команд Суперлиги продлится до конца марта.