Днепр потерял очки в матче с Кривбассом

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Днепропетровске была важной с точки зрения турнирной борьбы в группе команд, борющихся за второе место и путевку в Лигу чемпионов. В этой группе присутствует «Днепр» и хозяева поля начали матч как фавориты, постоянно атакуя ворота соперника. На 33-й минуте плодом этой активности стал гол, который забил Джаба Канкава – 1:0. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом днепропетровцев.

Что случилось с командой в перерыве сказать трудно, но уже в самом начале второго тайма вышедший на замену Алексей Антонов точным ударом завершил комбинацию гостей – 1:1. После этого эпизода исчезло не только преимущество в счете хозяев, но и игровой перевес. Соперники на равных атаковали ворота друг друга, а порой, атаки «Кривбасса» выглядели куда более острыми. И на 79-й минуте одна из них привела к голу. Денис Дедечко завершил контратаку партнеров по команде точным ударом по центру ворот с 15 метров – 1:2.

Последние 10 минут матча прошли в атаках «Днепра», пробовавшего спасти хотя бы одно очко, но «Кривбасс» сумел отбиться.

Как сообщал УНИАН, 21-й тур чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги завершится в понедельник, 18 марта.