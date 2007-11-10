Результаты 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Счёт - на любой вкус

Завершились сегодняшние матчи 16-го тура Чемпионата Украины по футболу. Таврия выиграла у Закарпатья 4:1 (Идахор 5, Любенович 65, Гоменюк 78, Ковпак 89 - Ксенз 11), Карпаты проиграли Металлургу (З) 1:3 (Худобяк 1 - Квирквелия 30, Челядинский 41, Силюк 65), а Металлург (Д) - Арсеналу 1:2 (Миту 66 - дос Сантос 18, Закарлюка 54), Кривбасс - Днепру 1:2 (Костышин 67 - Самодин 44, Воробей 61). Напомним, что вчера ФК Харьков и Черноморец сыграли 1:1 (Самборский 55 - Корытько 26 пен.). Завтра играют Нефтяник-Укрнафта - Металлист, Заря - Ворскла и Динамо - Шахтер

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