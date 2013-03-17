Женская молодежная команда Украины выиграла Кубок Европы по метаниям

Как сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, лучшей на этом турнире стала женская команда составленная ​​из спортсменок, возраст которых не превышал 23 года.

Первый весомый вклад в копилку украинской молодежной команды накануне сделала Вера Ребрик, которая в метании копья продемонстрировала результат 63,42 м. С этим результатом она заняла второе место, уступив лишь российской спортсменке Марии Абакумовой. Также в субботу победу в секторе для метания копья завоевала Анна Хибин, которая показала результат 58,58 м.

Сегодня первую бронзовую медаль в копилку нашей сборной положила дискоболка Юлия Курило. Ее результат - 56,88 м. Перед заключительным видом соревнований среди женских молодежных команд Украины шла первой. 54 очка ей проигрывали француженки, более ста очков - россиянки. Все должно было решиться в секторе для метания молота. Для 17-летней Алены Шамотинои здесь главное было, не отпустить далеко вперед более опытную и взрослую француженку Александру Тавернье. И украинской спортсменке это удалось. Она продемонстрировала результат 64,50 м, а француженка - 66,20 м. Но для победы в общем зачете французской команде этого не хватило. Украинская команда выиграла зимний Кубок Европы по метаниям с суммой 3840 очков. У Франции 3814 пунктов, а третья строчка у россиянок (3664).

В свою очередь, мужская молодежная сборная Украины заняла в командном зачете третье место. В этой команде наградами отличились дискобол Николай Нестеренко, занявший второе место, и копьеметатель Александр Ничипорук - также второе место.

В общем зачете победила мужская молодежная сборная России (4169 очков). Следом расположились французы (4066) и украинцы (3980).

Как сообщал УНИАН, зимний Кубок Европы по метаниям завершится в Кастельйони в воскресенье вечером соревнованиями среди взрослых спортсменов.