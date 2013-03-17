Футболист пожизненно отстранен от игр в Греции за нацистский жест

Федерация футбола Греции (EPO) пожизненно отстранила игрока АЕКа Гиоргоса Катидиса от выступлений за национальные команды за нацистское приветствие, которое полузащитник избрал в качестве способа празднования забитого гола, сообщает официальный сайт организации.

«Поступок игрока, решившего поприветствовать болельщиков в нацистской манере, является серьезной провокацией, оскорбляет всех жертв нацистского режима и наносит ущерб глубоко мирной и гуманистической сущности футбола», — отмечает Газета.ру.

Катидис подвергся жесткой критике со стороны политических партий и футбольных фанатов. Руководство клуба АЕК попросило, чтобы Катидис принес извинения за свой поступок. Игрок принес свои официальные извинения, но при этом объяснил свой поступок совсем уж несуразно, заявив, что не знает, что этот жест означает.

«Это какое-то недоразумение, — сказал Катидис. — Я понятия не имел, что он означает, иначе не стал бы так делать».

Будущее игрока в клубе будет решено на заседании совета директоров на следующей неделе.