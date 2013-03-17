Узелков проиграл бой за титул Интерконтинентального чемпиона WBО
В столичном Дворце спорта завершился бой за титул Интерконтинентального чемпиона WBО, в котором украинец Вячеслав Узелков по очкам единогласным решением судей проиграл французу Дуду Энгумбе.
Как передает корреспондент УНИАН, соперник украинского боксера полностью оправдал ожидания специалистов, предрекавших В. Узелкову, как минимум, очень тяжелый бой. Некоторые даже считали Д. Энгумбу фаворитом. И француз конголезского происхождения с первых минут начал оправдывать авансы. Он четко держал дистанцию, точно попадал ударами через руку украинца и полностью использовал свои скоростные качества в противостоянии с более мощным и высоким соперником. Эпизоды же, когда В. Узелков перехватывал инициативу, как в конце 8 раунда, когда ему удалась серия молниеносных ударов, были редки и не системны.
В итоге, после тяжелейшего 12-раундового боя все трое судей отдали преимущество французу. Двое насчитали Д.Энгумбу на три удара больше, еще один – на два.
Как сообщал УНИАН, Д. Энгумбу стал соперником В.Узелкова за неделю до боя, когда изначальный оппонент украинца швейцарец Софьян Себихи получил травму на тренировке.