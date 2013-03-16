Хоккеисты «Компаньона» вышли в финал плей-офф ПХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, полуфинальная серия между двумя киевскими командами затянулась до максимально возможных пяти матчей. При этом, команды выигрывали попеременно и сегодня, в нечетной игре, была очередь побеждать «Компаньона», выигравшего первый и третий матч.

Игроки «Сокола» приложили максимум усилий для того, чтобы избежать неприятной традиции. И в концовке второго периода даже открыли счет. Но в середине третьей 20-минутки «Компаньон» сравнял счет, а судьба матча и всей серии решилась в серии буллитов. Решающий бросок был на счету игрока «Компаньона» Виталия Гаврилюка.

Как сообщал УНИАН, соперником «Компаньона» в финале чемпионата ПХЛ будет донецкий «Донбасс», легко обыгравший в своей серии харьковское «Динамо» в трех матчах.