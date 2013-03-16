«Шахтер» выиграл очередной матч украинской Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, «Черноморец» приехал в Донецк в статусе пятой команды Премьер-лиги, ведущей погоню за киевским «Динамо», днепропетровским «Днепром» и харьковским «Металлистом». «Шахтер» же, будучи единоличным лидером, уже почти гарантировал себе победу в чемпионате, но продолжает в каждом матче показывать игру высочайшего класса.

Это подтверждает и результат игры с «Черноморцем», которого горняки деклассировали – 3:0. Хозяева поля на протяжении всей игры владели полным преимуществом и не реализовали даже половину из своих голевых моментов. Голы же в этом матче в составе «Шахтера» забивали Фернандиньо, Генрих Мхитарян и Луис Адриано.

Таким образом, после 21-го тура на счету «Шахтера» уже 60 очков, а у «Черноморца» осталось 36.

Еще один матч сегодняшнего дня, состоявшийся ранее, «Заря» (Луганск) - «Волынь» (Луцк), завершился победой луганчан со счетом 3:1.

Как сообщал УНИАН, 21-й тур чемпионата Украины по футболу продлится до понедельника, 18 марта.