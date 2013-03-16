Украинские биатлонисты не смогли осуществить прорыв в Ханты-Мансийске

В российском Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой никто из представителей сборной Украины не сумел попасть в десятку сильнейших.

Как передает корреспондент УНИАН, мужская гонка, как и двумя часами ранее женская, проходила в сложных погодных условиях, при непрекращающемся снегопаде, который существенно затруднял спортсменам стрельбу на огневых рубежах. Впрочем, в отличие от женских соревнований, здесь нашлись спортсмены, которые смогли отстрелять без промахов.

В частности, ими стали победитель гонки австриец Кристоф Зуманн и финишировавший следом за ним француз Симон Фуркад. А вот приехавший третьим чех Михал Шлезингер допускал ошибки при стрельбе стоя, на двух рубежах промахнувшийся три раза. Третье место М.Шлезингер разделил с еще одним французом Мартеном Фуркадом, родным братом Симона.

Что касается украинцев, то лучшим из них оказался Андрей Дериземля, финишировавший сегодня 17-м, с отставанием от лидера в 1 мин. 44,5 сек (3 промаха). 28-м финишировал Сергей Семенов, а 33-м – Артем Прима, который накануне был лучшим в своей команде в спринте, финишировав на 18-м месте.

Как сообщал УНИАН, этап Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске завершится в воскресенье, 17 марта, двумя гонками масс-старт.