Украинка упустила победу в гонке преследования этапа Кубка мира по биатлону

В российском Ханты-Мансийске завершилась женская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшая из украинских спортсменок Вита Семеренко финишировала на 10-м месте.

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования в Ханты-Мансийске сегодня проходили при обильном снегопаде, из-за чего никому из участников не удалось точно отстрелять на огневых рубежах.

Между тем, до последнего огневого рубежа на абсолютную точность претендовала украинка Вита Семеренко, стартовавшая по итогам спринтерской гонки седьмой, с отставанием от лидера из сборной Чехии Габриэлы Сукаловой на 40 сек. К завершающей стрельбе украинка подошла одновременно с чешкой, совершившей на предыдущих рубежах один промах. Одним промахом Г.Соукалова ограничилась и на этот раз, а вот В.Семеренко, видимо, не на шутку разволновавшись, трижды промахнулась и после штрафных кругов безнадежно отстала от лидеров, финишировав в итоге на 10-м месте с отставанием в 1 мин. 04.5 сек.

Остальные украинки, стартовавшие за пределами первой десятки, также не смогли совершить прорыв. Елена Пидгрушая финишировала 17-й (допустила 4 промаха), Юлия Джима – 23-й (4) и Валентина Семеренко – 36-й (8).

Победила, как и в спринтерской гонке, Г.Соукалова. Второе место завоевала россиянка Ольга Вилухина, третье – норвежка Тора Бергер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ханты-Мансийске также состоится мужская гонка преследования, а завтра – два масс-старта.