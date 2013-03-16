ГАИ Киева просит водителей не парковаться завтра вблизи «Олимпийского»

Столичная ГАИ призывает водителей не парковать транспорт на тротуарах улиц, прилегающих к НСК «Олимпийский», где 17 марта состоится футбольный матч чемпионата Украины между командами ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Ворскла» (Полтава).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ г. Киева.

С целью обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов утра не парковать автомобили на тротуарах улиц Физкультуры, Б.Васильковской (Красноармейской), Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Госавтоинспекция советует и водителям и пешеходам быть внимательными, неуклонно следовать сигналам регулировщиков, требованиям дорожных знаков и прежде всего - временно установленных.