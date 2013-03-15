Украинские фигуристки завоевали медали чемпионата мира под флагами других стран

Татьяна Волосожар, выступающая в паре с Максимом Траньковым под флагом России, выиграла золотую медаль чемпионата мира, а Алена Савченко в паре с Робином Шолковы завоевали серебро для Германии. Примечательно, что год назад, на чемпионате мира во французской Ницце золотую медаль выиграла немецкая пара, а серебро – российская. За год до начала Олимпийских игр в Сочи судьи уже оценили пары по другому.

Как сообщал УНИАН, представителей сборной Украины в этом виде программы на чемпионате мира не было вообще из-за невыполнения технических нормативов. Чемпионат мира продлится в Лондоне до 17 марта.