«Будівельник» увеличил отрыв от «Азовмаша» в таблице баскетбольной Суперлиги

Сегодня состоялись очередные матчи чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых по-разному выступили лидеры турнирной таблицы. Если столичный «Будівельник» свой матч в Днепродзержинске выиграл, то идущий на втором месте мариупольский «Азовмаш» в Черкассах проиграл.

Как сообщает корреспондент УНИАН, лидер чемпионата страны киевский «Будівельник» проводил игру на выезде с «Днепр-АЗОТом» на фоне большого эмоционального подъема, связанного с первым в истории выходом команды в полуфинал второго по значимости континентального клубного турнира – Еврокубка. С другой стороны, в соперниках у киевлян был один из аутсайдеров турнирной таблицы, занимающий предпоследнее место днепродзержинский клуб. Уже в первой четверти киевляне добились преимущества в 14 очков (23:9), а в оставшееся время хладнокровно контролировали ход игры. В итоге – 85:73 – победа гостей.

В свою очередь, «Азовмаш» не смог навязать «Черкаським Мавпам» свою игру и на протяжении всего матча в Черкассах на площадке шла упорная борьба с равными шансами на успех. В концовке более хладнокровными и удачливыми оказались хозяева, выигравшие со счетом 88:83.

В других матчах дня львовская «Галичина» обыграла «Николаев» - 91:69, а «Говерла» из Ивано-Франковска уступила «Донецку» - 80:96.

Таким образом, столичный «Будівельник» укрепил свое преимущество в турнирной таблице. У киевлян теперь в 35 играх 27 побед. Далее идут сразу три коллектива, одержавшие по 22 победы – «Азовмаш», «Галичина» и запорожский «Ферро-ЗНТУ».