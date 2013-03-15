Карпаты не смогли обыграть аутсайдера Премьер-лиги

Как передает корреспондент УНИАН, львовская команда выступала в Запорожье в роли фаворита. Ведь «Металлург» в 20 предыдущих матчах сумел набрать лишь 3 очка. Львовяне же, несмотря на то, что также находятся внизу турнирной таблицы, набрали 22 балла. И с точки зрения борьбы за выживаниие в Премьер-лиге победа в Запорожье была крайне необходима львовскому клубу. Даже несмотря на то, что у ужгородской «Говерлы», идущей на предпоследнем месте всего 11 очков и минимум шансов догнать «Карпаты».

Львовяне начали матч очень хорошо, и уже на 10-й минуте игры Михаил Кополовец воспользовался ошибкой защитников «Металлурга», завершив атаку своей команды точным ударом – 1:0. Но прошло всего 20 минут, и результат сравнялся. Навес с фланга завершил точным ударом бразильский легионер запорожцев Матеус.

Все оставшееся игровое время – больше часа – практически беспрерывно прошло в атаках «Карпат». Но многочисленные фланговые атаки и проходы по центру нивелировали отличной игрой защитники «Металлурга» и вратарь Либор Грдличка, поймавшие в этот день настоящий кураж.

Таким образом, «Металлург» набрал 4 очка за сезон, а у «Карпат» теперь 23 балла.

Как сообщал УНИАН, 21-й тур украинской футбольной Премьер-лиги продлится до понедельника, 18 марта.