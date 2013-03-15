В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся «Бенфика» и «Ньюкасл»

Как сообщает официальный портал УЕФА, восемь команд были посеяны в одной корзине. Таким образом, любой клуб мог встретиться на четвертьфинальном этапе с любым.

В итоге, жребий распределил команды на такие пары: «Челси» (Англия) – «Рубин» (Россия), «Тоттенхем» (Англия) – «Базель» (Швейцария), «Фенербахче» (Турция) – «Лацио» (Италия) и «Бенфика» (Португалия) – «Ньюкасл» (Англия).

Безусловно, самым интересным на этом этапе станет противостояние «Бенфика» - «Ньюкасл».

Как сообщал УНИАН, матчи ¼ финала Лиги Европы состоятся 4 и 11 апреля.