В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся «Бенфика» и «Ньюкасл»
14:24, 15 марта 2013Спорт
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала футбольной Лиги Европы – второго по значимости клубного континентального турнира.
Матчи ¼ финала Лиги Европы состоятся 4 и 11 апреля / Фото : s-friends.org.ua
Как сообщает официальный портал УЕФА, восемь команд были посеяны в одной корзине. Таким образом, любой клуб мог встретиться на четвертьфинальном этапе с любым.
В итоге, жребий распределил команды на такие пары: «Челси» (Англия) – «Рубин» (Россия), «Тоттенхем» (Англия) – «Базель» (Швейцария), «Фенербахче» (Турция) – «Лацио» (Италия) и «Бенфика» (Португалия) – «Ньюкасл» (Англия).
Безусловно, самым интересным на этом этапе станет противостояние «Бенфика» - «Ньюкасл».
Как сообщал УНИАН, матчи ¼ финала Лиги Европы состоятся 4 и 11 апреля.
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