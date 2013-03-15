В четвертьфиналах Лиги чемпионов будет две звездные пары

Как сообщает официальный портал УЕФА, в двух парах встретятся между собой гранды мирового футбола - команды, которые претендуют на победу в турнире. Но две из них будут вынуждены сойти с дистанции уже в четвертьфинале. В этих парах будут играть французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона», а также немецкая «Бавария» и итальянский «Ювентус».

В еще двух парах на этом этапе соревнований испанская «Малага» сыграет с немецкой «Боруссией», а испанский «Реал» с турецким «Галатасараем».

Как сообщал УНИАН, матчи ¼ финала состоятся 2-3 и 9-10 апреля.