Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Далласе

В американском Далласе завершился первый матч 1/8 финала теннисного турнира серии Challenger, в котором украинец Илья Марченко оказался сильнее бельгийца Давида Гоффина.

Как передает корреспондент УНИАН, фаворитом матча изначально представлялся бельгийский спортсмен, имеющий более высокий рейтинг в таблице коэффициентов Ассоциации теннисистов-профессионалов и посеянный в Далласе организаторами под 6-м номером. Но в процессе игры теннисист из Донецка сумел доказать, что он более достоин выхода в четвертьфинал.

И.Марченко выиграл матч, продолжавшийся более полутора часов, со счетом 7:6, 6:3. На тай-брейке в первом сете украинец вел со счетом 6:1, на затем вынужден был отыгрываться с 6:7 и в итоге выиграл – 9:7. Во втором сете украинец выиграл увереннее. А в последнем розыгрыше мяча бельгиец разбил ракетку, за что судья ему присудил штрафное очко, которое стало победным для И.Марченко.

На счету И.Марченко в этой игре 5 эйсов и столько же двойных ошибок.

Как сообщал УНИАН, турнир в Далласе продлится до 17 марта.