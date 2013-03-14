Результаты матчей Лиги Европы

23:52, 14 марта 2013
Спорт
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Завершились ответные матчи 1/8 Лиги Европы УЕФА

Ньюкасл - Анжи 1:0. Первая игра 0:0

Челси - Стяуа 3:1 (0:1)

Фенербахче - Виктория 1:1 (1:0)

Лацио - Штутгарт 3:1 (2:0)

Бордо - Бенфика 2:3 (0:1)

Зенит - Базель 1:0 (0:2)

Рубин - Леванте 2:0 (0:0)

Интер - Тоттенхэм 4:1 (0:3)

Таким образом в 1/4 финала прошли Ньюкасл, Челси, Фенербахче, Лацио, Бенфика, Базель, Рубин и Тоттенхэм

Жеребьевка - 15 марта

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