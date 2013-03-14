Результаты матчей Лиги Европы

Завершились ответные матчи 1/8 Лиги Европы УЕФА

Ньюкасл - Анжи 1:0. Первая игра 0:0 Челси - Стяуа 3:1 (0:1) Фенербахче - Виктория 1:1 (1:0) Лацио - Штутгарт 3:1 (2:0) Бордо - Бенфика 2:3 (0:1) Зенит - Базель 1:0 (0:2) Рубин - Леванте 2:0 (0:0) Интер - Тоттенхэм 4:1 (0:3) Таким образом в 1/4 финала прошли Ньюкасл, Челси, Фенербахче, Лацио, Бенфика, Базель, Рубин и Тоттенхэм Жеребьевка - 15 марта

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