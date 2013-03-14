Результаты матчей Лиги Европы
23:52, 14 марта 2013Спорт
2044
Завершились ответные матчи 1/8 Лиги Европы УЕФА
Ньюкасл - Анжи 1:0. Первая игра 0:0
Челси - Стяуа 3:1 (0:1)
Фенербахче - Виктория 1:1 (1:0)
Лацио - Штутгарт 3:1 (2:0)
Бордо - Бенфика 2:3 (0:1)
Зенит - Базель 1:0 (0:2)
Рубин - Леванте 2:0 (0:0)
Интер - Тоттенхэм 4:1 (0:3)
Таким образом в 1/4 финала прошли Ньюкасл, Челси, Фенербахче, Лацио, Бенфика, Базель, Рубин и Тоттенхэм
Жеребьевка - 15 марта
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter