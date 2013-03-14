Украинка попала в десятку лучших на спринте этапа Кубка мира по биатлону

В российском Ханты-Мансийске завершилась женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинка Вита Семеренко заняла седьмое место.

Как передает корреспондент УНИАН, этап Кубка мира в Ханты-Мансийске стартовал спустя четыре дня по окончании аналогичных соревнований в Сочи, на будущей олимпийской трассе Игр-2014.

В первой гонке этапа лучше всех в украинской сборной выступила Вита Семеренко. Ее быстрый ход по дистанции давал повод надеяться даже на медаль, но один промах в стрельбе стоя отбросил спортсменку на седьмое место в итоговом протоколе. Также с одним промахом финишировала Елена Пидгрушная, которой совсем чуть-чуть не хватило для попадания в десятку лучших – она 11-я. На 15-м месте финишировала отстрелявшая без промахов Юлия Джима, на 22-м – Валентина Семеренко (2 промаха). Также была заявлена на сегодняшнюю гонку, но не вышла на старт Мария Панфилова, которая простудилась в морозном Ханты-Мансийске.

Победительницей спринтерской гонки стала чешка Габриэла Соукалова. Второе и третье места заняли немки – Андреа Хенкель и Мириам Гесснер.

Как сообщал УНИАН, этап Кубка мира в Ханты-Мансийске продлится до 17 марта.