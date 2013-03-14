Южненский «Химик» сравнял счет в серии четвертьфинала Кубка вызова

В Южном (Одесская обл.) завершился второй матч серии ¼ финала баскетбольного Кубка вызова – третьего по значимости континентального турнира – в котором «Химик» одолел немецкую команду EWE Baskets из Ольденбурга (66:61) и сравнял счет в серии до двух побед – 1:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, к игре в Южном соперники подошли с преимуществом немецкого клуба, который выиграл матч двухдневной давности в Ольденбурге. Таким образом, для того чтобы продолжить выступления в турнире, южненцам необходимо было обязательно побеждать.

Уже в первой четверти хозяева площадки сделали весомую заявку на победу в матче, выиграв 10-минутку с преимуществом в 9 очков – 19:10. В дальнейшем гости постепенно сокращали разрыв в счете и практически догнали южненцев в концовке. Но последние минуты матча хладнокровнее провел «Химик», удержавший преимущество в пять очков.

Лучшим игроком в составе хозяев площадки в этом матче стал американский легионер Вилли Дин, набравший 15 очков.

Как сообщал УНИАН, третий решающий матч серии состоится 19 марта в Ольденбурге. Преимущество своей площадки EWE Baskets получил, так как на предыдущем групповом этапе турнира занял в своей группе первое место. «Химик» же в своем квартете финишировал вторым.