СМИ: Словакия и Польша не оценили идею Януковича об «Олимпиаде на троих»

Об этом сегодня сообщает польская Gazeta Wyborcza.

"Мы однозначно поддерживаем совместную словацко-польскую кандидатуру для организации этих игр", - заявил премьер-министр Словакии Роберт Фико, слова которого цитирует издание.

Он также отметил, что правительства обоих государств активно принимают участие в подготовке к подаче совместной заявки, не упомянув при этом ни единым словом об Украине.

Р.Фико сообщил, что 27 марта состоятся переговоры министров спорта Польши и Словакии по вопросу совместного проведения Олимпиады, а словацкий организационный комитет по представлению заявки будет создан до апреля.

Словацкий премьер оценил стоимость подготовки к зимней Олимпиаде в 2 млрд долларов.

GW напомнила, что главы олимпийских комитетов обеих стран и президент города Кракова в конце октября прошлого года подписали письмо о намерениях относительно совместной организации зимних Олимпийских игр в 2022 году.

"Согласно проекту, соревнования на льду и официальная церемония открытия и закрытия Олимпиады должны состояться в Кракове и его окраинах, в то время как лыжные соревнования, турниры по биатлону, сноуборду - в Закопане. Словаки должны были бы организовать соревнования по альпийским дисциплинам и частично хоккею", - написала газета.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что украинская власть рассматривает возможность совместного проведения зимней Олимпиады 2022 года вместе с Польшей и Словакией, отметив, что обсуждал такую возможность с президентами этих стран во время своего визита в Польшу 20-21 февраля.

Справка УНИАН. Проведение зимней Олимпиады является одним из национальных проектов Украины, который Кабмин утвердил на своем заседании в сентябре 2012 года.

Заявки на проведение этого мероприятия будут приниматься в 2014 году.

Польша, которая, как и Словакия, входит в Евросоюз, в июне 2012 года совместно с Украиной проводили финал чемпионата Европы по футболу.