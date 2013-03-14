Сыновья Фирташа, Левочкина и Суркиса играют за детскую команду Динамо

За детскую команду киевского "Динамо" (U-8) заявлены дети известных в Украине людей.

Как сообщает Чемпион, под 9-м номером в команде играет сын Григория Суркиса - Вячеслав. Сын главы Адиминстрации Президента Сергея Левочкина - Владимир, заявлен под 13-м номером. Сын миллиардера Дмитрия Фирташа - Дмитрий, будет играть под 15-м номером.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter