Теннисист Стаховский обыграл Белуччи на турнире в Далласе

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинец в этом матче выступал в роли аутсайдера, играя против соперника, который стоит гораздо выше в рейтинге и был посеян организаторами под вторым номером. Тем не менее, в напряженном матче, который длился 1 час 59 минут, в трех сетах победу одержал С.Стаховский – 6:2, 6:7, 6:4.

На счету украинца 5 эйсов и 3 двойные ошибки. Кроме того, С.Стаховский выиграл 105 из 195 розыгрышей в этом поединке.

Следующим соперником С.Стаховского в Далласе станет бельгиец Стив Дарсис.

Как сообщал УНИАН, турнир в Далласе продлится до 17 марта.