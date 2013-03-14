Сборная Украины упала в рейтинге ФИФА

Как сообщает официальный сайт ФИФА, на данный момент у украинской сборной 598 очков в рейтинге. Команда не проводила в течение последнего месяца никаких товарищеских и официальных игр.

В то же время соперники сборной Украины сумели улучшить свои позиции. Если шедшая месяц назад на 48-м месте сборная Болгарии поднялась всего на две позиции вверх (46), то национальная сборная Замбии совершила впечатляющий рывок на 11 позиций – с 47-го на 36-е место.

В первой десятке рейтинга произошло всего одно изменение. Делившая шестое место с командой Колумбии сборная Португалии отстала от оппонентов и теперь занимает седьмую строчку. Лучшими национальными сборными мира по-прежнему остаются команды Испании, Германии, Аргентины, Англии и Италии, Колумбии, Португалии, Нидерландов, Хорватии и России.

Как сообщал УНИАН, рейтинг сильнейших сборных мира обновляется раз в месяц. Следующая версия появится 11 апреля.