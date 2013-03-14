Молдова назвала игроков на матчи с Украиной и Черногорией

Главный тренер национальной сборной Молдовы по футболу Ион Карас назвал расширенный список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2014 с Черногорией и Украиной.

Окончательный список будет оглашен в начале следующей недели. Как сообщает сайт «Молдавский футбол», в список вошли вратари Станислав Намашко (Волгарь-Газпром, Россия), Сергей Пащенко (Малаван, Иран), Андриан Негай (Милсами), Николай Каланча (Зимбру), защитники Александр Епуряну (Динамо Москва, Россия), Виталий Бордиян, Семен Булгару (оба – Волга, Россия), Игорь Армаш (Кубань, Россия), Виктор Головатенко (Сибирь, Россия), Ион Жардан (Рапид), Максим Потырнике (Белшина, Беларусь), Юлиан Ерхан (Торпедо-Белаз, Беларусь), полузащитники Сергей Георгиев, Александр Оникэ, Александр Пащенко, Александр Дедов (все – Шериф), Георгий Андроник, Александр Антонюк (оба – Зимбру), Максим Антонюк (Искра-Сталь), Александр Суворов (Академия), Николай Жосан (ФК Тирасполь), Сергей Ковальчук (Актобе, Казахстан), Игорь Цыгырлаш (Астана, Казахстан), Александр Гацкан (Ростов, Россия), Евгений Чеботарь (Спартак-Нальчик, Россия), Евгений Сидоренко (Хапоэль Назарет, Израиль), Артур Ионицэ (Аарау, Швейцария), нападающие Игорь Бугаев (Тобол, Казахстан), Анатолий Дорош (Рапид), Раду Гынсарь (Нефтехимик, Россия), Игорь Пикущак (Амкар, Россия), Александр Попович (ФК Тирасполь). Как сообщал УНИАН, матч отборочного турнира чемпионата мира-2014 Украина – Молдова состоится 26 марта в Одессе.

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