Результаты матчей Лиги чемпионов
23:48, 13 марта 2013Спорт
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Сегодняшними матчами завершились ответные игры 1/8 Лиги чемпионов УЕФА.
Бавария - Арсенал 0:2. Первая игра 3:1
Малага - Порту 2:0. Первая игра 0:1
Таким образом к ранее прошедшим в четвертьфинал Ювентусу, Боруссии Д, Реалу, ПСЖ, Барселоне и Галатасараю присоединились Бавария (за счет голов на чужом поле) и Малага.
Жеребьёвка четвертьфиналов состоится 15 марта. Первые матчи назначены на 2–3 апреля, а ответные на 9–10 апреля.
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