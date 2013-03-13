Результаты матчей Лиги чемпионов

Бавария - Арсенал 0:2. Первая игра 3:1

Малага - Порту 2:0. Первая игра 0:1

Таким образом к ранее прошедшим в четвертьфинал Ювентусу, Боруссии Д, Реалу, ПСЖ, Барселоне и Галатасараю присоединились Бавария (за счет голов на чужом поле) и Малага.

Жеребьёвка четвертьфиналов состоится 15 марта. Первые матчи назначены на 2–3 апреля, а ответные на 9–10 апреля.