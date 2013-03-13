Два украинских боксера сразятся в Киеве за чемпионские пояса

Как сообщили УНИАН в промоутерской компании Elite Boxing Promotion, в бою за титул интернационального чемпиона WBC в первом полусреднем весе встретятся украинский боксер Виктор Постол и американец Генри Ланди. Оба боксера входят в десятку лучших спортсменов в рейтинге в своих весовых категориях. А победитель этого поединка практически гарантированно получит право провести бой за титул чемпиона мира в конце года.

В другом титульном бою вечера Дмитрий Кучер, который занимает место в первой десятке рейтинга двух из четырех самых авторитетных организаций в мире бокса (WBC – 4-й IBF – 6-й), будет оспаривать тот же вакантный пояс интернационального чемпиона WBC, но в более тяжелой весовой категории (90 кг.) в бою с бразильцем Хулио Сезаром Дос Сантосом. Любопытно, что ранее этим поясом владел 10-й номер рейтинга WBC итальянец Винченцо Россито. Но, когда Всемирный боксерский союз обязал его провести титульный бой с Д.Кучером, итальянец предпочел отказаться от титула, дабы не пересекаться с украинцем на ринге.

Вечер бокса пройдет 21 марта в киевском фитнес-бокс клубе Sport Life.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в столичном Дворце спорта пройдет другой вечер бокса, в рамках которого титульный бой проведет украинец Вячеслав Узелков.