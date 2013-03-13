Поляки обнародовали состав на матч против сборной Украины

Главный тренер сборной Польши по футболу Вальдемар Форналик определился с окончательным списком игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2014 против сборных Украины и Сан-Марино.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Польши, ранее тренер вызвал на эти матчи 21 футболиста, которые представляют зарубежные чемпионаты, а сегодня объявил имена игроков из национального первенства. Правда, их оказалось всего трое - Якуб Вавжиняк, Даниэль Лукашик и Лукаш Теодорчик.

Таким образом, полный состав сборной Польши выглядит так: вратари Боруц (Саутгемптон), Кущак (Брайтон Хоув Альбион), Щесны (Арсенал); защитники Бениш (Байер), Целебан (Васлуй), Глик (Торино), Коморовски (Терек), Пищек (Боруссия Д), Саламон (Милан), Василевски (Андерлехт), Вавжиняк (Легия); полузащитники Блащиковски (Боруссия Д), Борисюк (Кайзерслаутерн), Гросицки (Сивасспор), Крыховяк (Реймс), Маевски (Ноттингем Форест), Мержеевски (Трабзонспор), Обраньяк (Бордо), Полански (Хоффенхайм), Рыбус (Терек), Лукашик (Легия); нападающие Левандовски (Боруссия Д), Милик (Байер), Теодорчик (Лех).

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Варшаве на Национальном стадионе состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу 2014 года, в котором сойдутся национальные сборные Украины и Польши.