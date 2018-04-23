Золотая команда: сильнее украинок в шахматном мире никого нет

В Астане завершился командный чемпионат мира по шахматам. Турнир, от которого украинская спортивная общественность мало чего ждала, и который приковал к себе внимание лишь в последние дни его проведения, обернулся триумфом для нашей национальной сборной. Команда, которая в прошлом дважды завоевывала третье место и бронзовые медали мирового первенства, а на предыдущем подобном турнире, два года назад, и вовсе осталась за чертой призеров, доказала, что с ней нужно считаться всем без исключения. Да что там считаться, победить ее практически невозможно!

Шахматы – вид спорта весьма специфический. Он никогда не собирает и не соберет полные трибуны стотысячной арены, его фанаты никогда не будут драть глотку за любимого игрока, или швырять на игровую доску файеры, да и «махачи» по поводу проигрыша Карпова Каспарову здесь никогда не были в чести. Просто неуместны. Этот вид спорта, по большому счету, просто не интересен массам. Никому, кроме тех, кого рано или поздно научили отличать ладью от пешки, а ферзевый гамбит от сицилианской защиты. Такой себе, камерный вид спорта, где все пространство игрового зала зачастую принадлежит только игрокам, а те, кому это еще может быть интересно, следят за перипетиями событий по всему миру с помощью Интернета. Это раньше было принято собирать полный Колонный зал Дома союзов, где тысячи советских любителей шахмат следили за игрой лучших из лучших. Было такое принято и на Западе, но со временем ушло.

Вместе с тем, шахматы имеют удивительное свойство. Свойство, абсолютно не подвластное другим видам спорта, которые можно было бы назвать маргинальными. Новости с крупнейших турниров и по сей день разлетаются по всему миру, как горячие пирожки с лотка в базарный день. И интересуются ими все, даже те, кто так и не удосужился в свое время научиться различать фигуры и комбинации. О том, что сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат мира в Астане, сейчас знают и говорят практически все. О том, что это сделала женская сборная – почти все. А вот назвать хотя бы одну-две фамилии чемпионок, не говоря уже о том, что бы охарактеризовать их стиль игры и особенности уже смогут единицы.

За девять игровых дней, что длился турнир в столице Казахстана, украинки все больше и больше приковывали к себе внимание, а заодно, и симпатии. Шутка ли сказать, на победу над ними не сподобились ни всемогущие китаянки, для которых любой проигрыш на мировой арене сегодня – сродни катастрофе, ни задававшие тон в советской шахматной школе грузинки, сохранившие традиции и преемственность, ни находящиеся на ведущих ролях в последние годы россиянки. Более того, два из трех матчей с лидерами мировых шахмат сборная Украины выиграла как раз у Китая и Грузии. И только с Россией получилась ничья, которую и боевой-то назвать нельзя. Просто так случилось, что обе команды перед последним туром устраивал именно этот результат. И потому, во всех четырех партиях ситуация в очень короткие сроки стала патовой. Да, в футболе существует такой термин, как договорняк. Но здесь было совсем другое. В матче столь принципиальных соперников, как Россия и Украина, в конкретной ситуации просто никто не хотел рисковать. Поэтому ничья и стала вполне логичным финалом.

Назвать в такой ситуации этот успех случайным просто невозможно. Хотя, без случая и доли везения в спорте высших достижений добиться титула также тяжело. Приблизительно так теперь, когда все позади, рассуждает теперь уже двукратная чемпионка мира Анна Ушенина: «Команда у нас сильная. Но надо отметить, что сборные России и Китая выступали не в сильнейших составах. Думаю, если бы соперники приехали в оптимальных составах, интрига была бы куда более закрученная. Было бы гораздо интереснее».

Да и назвать этот успех сенсационным тоже нельзя. Все-таки, помимо двух бронзовых медалей чемпионата мира, на счету украинок еще и победа в шахматной Олимпиаде 2010 года, самом престижном командном турнире в этом виде спорта.

Впрочем, украинки не были изначально фаворитами этих соревнований. Даже учитывая тот факт, что соперницы приехали на состязание не в сильнейшем составе. И тут сам собой напрашивается вопрос: за счет чего удалось все-таки победить? На этот вопрос сразу по окончании чемпионата мира ответила Анна Ушенина: «Все девочки играли хорошо. Бывает так, что команда сильная, но у кого-то просто не идет игра. А у нас все на этом турнире выступали ровно. Поэтому секрет успеха команды вижу только в одном – стабильной, ровной игре».

Партнерами Анны Ушениной по команде были Екатерина Лагно, Анна Музычук, Наталья Жукова и запасная Инна Гапоненко, которая также провела несколько партий, давая возможность отдохнуть лидерам. Что самое интересное, первым номером нашей команды была не чемпионка мира в одиночном разряде Анна Ушенина, а Екатерина Лагно. Несмотря на отсутствие громких титулов, она куда более стабильно выступает на международных турнирах и, соответственно, имеет более высокий рейтинг в таблице коэффициентов Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Еще до отъезда в Астану УНИАН задал Ушениной в какой-то мере провокационный вопрос, мол, не считает ли она несправедливым то, что лидером команды является другая шахматистка. Анна ответила без всякого бахвальства, и, что самое главное, без тени сомнения в собственных словах: «Катя много лет является лидером сборной. Да и результаты у нее, в целом, лучше, чем у меня. Она не говорила о том, что не хочет играть на первой доске, что не справиться с лидерами других сборных. А у меня как-то даже и мысли не было, что я могу занять первую доску. Мы уже все давным-давно привыкли, что Катя – лидер. Это даже не обсуждается».

Разумеется, после таких слов сомневаться в хорошей внутри командной атмосфере даже не приходится. А то, что Екатерина Лагно достойна позиции лидера, прекрасно доказал чемпионат мира.

«Хранителем очага», в данном случае является Михаил Бродский. Тренер, который был в Астане круглосуточным мозгом команды, впервые добился столь крупного успеха в этом качестве. А как действующий шахматист, не добивался подобных успехов в принципе, занимая скромное 330-е место в рейтинге игроков ФИДЕ. Впрочем, сейчас уже понятно, что свою шахматную стезю Михаил Бродский в дальнейшем должен прокладывать именно в качестве тренера.

Чемпионат закончился, и теперь встает новый вопрос: что может государство дать спортсменкам, прославившим Украину и заставившим мир говорить о своей стране? Более того, заставившим не в первый раз. Ведь олимпийская победа в Ханты-Мансийске в 2010-м году также не осталась незамеченной…

Пока что, ситуация безрадостная. Личный тренер Анны Ушениной Геннадий Круговой сразу по окончании турнира в Астане вспомнил о том, что спортсменке еще в декабре, после победы в личном чемпионате, обещали квартиру. Впрочем, только обещали, как оказалось. Теперь уже двукратная чемпионка мира по-прежнему живет с мамой и престарелой бабушкой в малометражной двухкомнатной квартире. Сама Анна, говоря по этому поводу, лишь прокомментировала сообщение президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова в Твиттере, написавшего, что спортсменке уже подарили квартиру: «Кирсан Николаевич поспешил с этим заявлением. Процесс идет, но квартиры у меня до сих пор нет. Возможно, будет, но сейчас нет».

Другого рода проблемы у Екатерины Лагно, которая, несмотря на свой высочайший уровень, вынуждена самостоятельно оплачивать услуги тренера. А занимается она с ним с помощью скайпа. Что касается домашнего тренера – собственного отца – то его уровень шахматистка уже давно переросла. Многим может показаться, что ничего удивительного в том, что спортсменка сама оплачивает услуги тренера, нет. Но в том-то и дело, что шахматы – специфический вид спорта. Если, например, теннисист за победу в крупном турнире серии «Большого шлема» может заработать до 1 миллиона долларов, то главный приз турнира в Астане составил 9375 евро на всю команду. Думается, что тренировки с хорошими специалистами, даже в шахматах, стоят дороже, чем часть призовых, которая достанется спортсменке по итогам турнира. Да и призовые от государства, по 3 тысячи долларов на каждую спортсменку, вряд ли кардинально помогут улучшить ситуацию.

При таких трудностях у лидеров, что уж говорить о втором эшелоне команды – Наталье Жуковой, Марии Музычук или Инне Гапоненко... Хотя, что любопытно, они сами не считают свои проблемы чем-то сверхъестественным. Предпочитают больше концентрироваться на положительных эмоциях, тех, которые приносят победы. Хотя, мириться с «бытовухой» все сложнее и сложнее. В частности, чемпионкой мира в эти дни могла стать, при определенном стечении обстоятельств, и сестра Марии Музычук – Анна, занимающая четвертое место в мировом рейтинге ФИДЕ. Вот только она уже давным-давно перестала мириться с отечественной действительностью: с 2010 года на международных соревнованиях она выступает под флагом Словении.

А ведь это – не единственная потеря Украины за последние годы. Шахматисты, не связанные такими жесткими правилами смены спортивного гражданства, как футболисты или хоккеисты, регулярно меняют флаги на своем краю игрового стола.

В общем, как и полагается в Украине, пока что все держится исключительно на личном энтузиазме спортсменов и их таланте. Роль государства в этом процессе – ноль. А значит, есть большая вероятность того, что все достижения можно очень скоро потерять. Чемпионки не будут находиться на вершине вечно. А подготовить им достойную смену в условиях полного отсутствия интереса государства к процессу – задача весьма и весьма проблематичная. И остается лишь уповать на то, что ситуация все-таки изменится. Если и не с помощью государства, то, например, с помощью частных меценатов. Не всем же олигархам вкладываться в футбол.

Кирилл Стадниченко