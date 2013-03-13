В Швейцарии куница выбежала на футбольное поле и покусала игроков (видео)

Как сообщает newsru cо ссылкой на газету The Telegraph, футболисты в течение пяти минут безуспешно пытались поймать хищное животное. Все это время куница задорно бегала поперек поля.

Футболисту "Цюриха" Лорису Бенито удалось схватить куницу, но та, извернувшись, укусила спортсмена за палец и вновь оказалась на свободе.

Убрать нарушителя с поля в итоге удалось голкиперу "Цюриха" Давиду да Коста, которого от зубов хищника спасли вратарские перчатки.