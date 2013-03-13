В Швейцарии куница выбежала на футбольное поле и покусала игроков (видео)
13:40, 13 марта 2013Спорт
2787
Ход матча футбольного чемпионата Швейцарии между "Туном" и "Цюрихом" прервала выбежавшая на поле куница.
Как сообщает newsru cо ссылкой на газету The Telegraph, футболисты в течение пяти минут безуспешно пытались поймать хищное животное. Все это время куница задорно бегала поперек поля.
Футболисту "Цюриха" Лорису Бенито удалось схватить куницу, но та, извернувшись, укусила спортсмена за палец и вновь оказалась на свободе.
Убрать нарушителя с поля в итоге удалось голкиперу "Цюриха" Давиду да Коста, которого от зубов хищника спасли вратарские перчатки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter