Луческу может покинуть «Шахтер» уже летом: Все к этому идет

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью итальянскому изданию TuttoMercatoWeb.

«Я рад, что недавно поговорил с владельцем миланского «Интера» Массимо Моратти, этот разговор важен для меня. Но для начала я хочу закончить чемпионат Украины, в котором моя нынешняя команда близка к победе. Мой контракт заканчивается в мае. За девять лет мы проделали хорошую работу, способствовали росту молодых игроков и получили международный авторитет. На сегодняшний день все идет к тому, что я покину «Шахтер», но все еще может случиться», - заявил М.Луческу.

На уточняющий вопрос корреспондента издания, будет ли следующим клубом румынского тренера именно «Интер», М.Луческу заявил: «Я не исключаю такой вариант. Я бы хотел вернуться в Италию, ведь с момента моего отъезда я приобрел необходимый опыт, выиграл много титулов и вырастил много молодых игроков. Но сейчас не время об этом думать. Нужно достойно закончить выступления на внутренней арене, выиграть чемпионат и Кубок Украины».

Как сообщал УНИАН, всплеск слухов об отставке М. Луческу пришелся на 6 марта 2013 года, следующий день после поражения «Шахтера» от немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Якобы М. Луческу в самолете по дороге из Дортмунда домой сообщил о принятом решении покинуть донецкий клуб ближайшим летом. Впоследствии, это категорически опровергли генеральный директор клуба Сергей Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон. Также С.Палкин опровергал сведения о том, что «Шахтер» предлагает пост главного тренера другим специалистам. В частности, нынешнему наставнику итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри. Сам М.Луческу обсуждать тему смены работы до сегодняшнего дня также категорически отказывался.