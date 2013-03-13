Обнародован состав молодежной сборной Украины по футболу

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, главный тренер молодежной сборной Сергей Ковалец обнародовал список футболистов, вызванных на товарищеские матчи против команд Чехии и Италии, которые состоятся 22 и 25 марта соответственно.

Наибольшее представительство в украинской "молодежке" получило киевское "Динамо", которое делегировало шесть футболистов. Пятью игроками представлен донецкий "Шахтер". По три футболиста делегировали "Днепр" и "Севастополь".

Состав молодежной сборной выглядит следующим образом: вратари Евгений Гальчук ("Ильичевец", Мариуполь), Артур Денчук ("Металлист", Харьков), Максим Коваль ("Динамо", Киев), защитники Дмитрий Рыжук, ("Динамо", Киев), Александр Насонов ("Волынь", Луцк), Максим Жичиков, Владислав Кравченко (оба - "Шахтер", Донецк), Иван Ордец ("Ильичевец", Мариуполь), полузащитники Руслан Бабенко ("Днепр", Днепропетровск), Владислав Калитвинцев, Сергей Мякушко, Виталий Буяльский, Андрей Цуриков (все - "Динамо", Киев), Александр Нойок, Сергей Болбат (оба - "Шахтер", Донецк), Игорь Озаркив ("Карпаты", Львов), Виталий Приндета ("Волынь", Луцк ), Руслан Малиновский, Евгений Неплях (оба - ПФК "Севастополь", нападающие Александр Караваев, (ПФК "Севастополь"), Юрий Яковенко, Евгений Бохашвили (оба - "Днепр", Днепропетровск), Филипп Будкивский ("Шахтер", Донецк).

Напомним, отборочный турнир к молодежному Евро-2015 начнется осенью 2013 года.